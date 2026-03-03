Mandados são cumpridos em nova fase da Operação FRAUS (Divulgação PCTO)\nSeis mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta terça-feira (3), em nova fase da Operação Fraus, que investiga lavagem de dinheiro e exploração ilegal de jogos de azar. Segundo a Polícia Civil, o principal alvo das investigações é a mãe da influenciadora digital Karol Digital, que responde a processo criminal sob suspeita de movimentar cerca de R$ 217 milhões em um esquema de jogos ilegais.\nO JTo tenta contato com a defesa da mãe da influenciadora, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem. Karol Digital não é alvo desta fase da operação.\nOs mandados foram cumpridos em uma propriedade rural em Babaçulândia, em uma fazenda localizada no município de Palmeirante, região norte do estado, e em quatro residências em Araguaína. Todos foram expedidos pela 1ª Vara Criminal de Araguaína.