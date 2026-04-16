Suspeito de furtar celulares são presos em Pires do Rio; ao todo, 23 aparelhos foram recuperados pela Polícia Militar durante a ocorrência (Reprodução/Instagram de 11° BPM/9° CRPM - Batalhão Corumbá)\nA prisão de um jovem suspeito de furtar celulares terminou em uma cena de revolta na porta da delegacia de Pires do Rio, no sudeste de Goiás. Ao saber que o filho havia sido detido, a mãe foi até o local e o confrontou, em um momento marcado por indignação e cobrança.\nNão aguento mais brigar com você, meu filho! Tanto... tanto... tanto que eu sofro! Você tinha que fazer isso comigo? Tudo o que pedia, fazia por você”, disse a mulher.\nSegundo a Polícia Militar, o jovem foi preso suspeito de furtar 23 celulares de uma loja no setor Central da cidade, durante a madrugada de terça-feira (14). A ação teria sido realizada com a ajuda de um comparsa, que ficou do lado de fora do estabelecimento dando apoio.