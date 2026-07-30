A mãe de Jainy Chaves, de 29 anos, uma das vítimas da chacina que aconteceu uma fazenda de Goiatuba, no sul de Goiás, contou à TV Anhanguera, chorando que o suspeito das mortes, namorado da filha, ligou dizendo que iria matá-la.\nMaria Raimunda Barbosa Souza disse que, ao receber a ligação, achou que era a filha que estava ligando, mas era Leonardo José de Araújo, de 43 anos.\nEle disse: 'você sabia que a sua filha vai morrer?'. Eu disse: 'que isso? Pelo amor de Deus'", relatou.\nErlane Magda Barbosa, irmã de Jainy, disse que ela pediu ao suspeito para deixar a jovem em paz. "Ele respondeu: 'eu não vou deixar. Ela vai morrer hoje. Pode se preparar para o velório. Eu já matei dois lá atrás. Para eu tirar a vida dela, é daqui para ali. Falou desse jeito para mim", contou.\nSegundo Maria, ao fundo, na ligação, a filha pediu perdão. "Ela disse: 'me perdoa, mãe, eu te amo'". Depois, o namorado disse que iria matá-la e, em seguida, se matar.