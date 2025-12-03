A iluminação de Natal montada na Avenida Siqueira Campos, em Palmas, será acesa na sexta-feira (5). A Prefeitura informou que haverá programação com direito a passeio ciclístico, música e sorteios.\nO evento começa a partir das 19h, com a presença do prefeito Eduardo Siqueira Campos (Podemos). A programação vai começar com o passeio ciclístico pela avenida até o Paço Municipal. No decorrer no trajeto, as luzes instaladas ao longo da avenida vão ser acionadas.\nAo final do percurso de bicicleta, a Orquestra da Guarda Metropolitana de Palmas vai se apresentar. Também serão sorteados brindes aos participantes.\nA prefeitura informou que a iluminação de LED está sendo montada nas Avenidas Juscelino Kubitschek, Palmas Brasil Norte, na avenida principal do Jardim Taquari, Avenida Tocantins em Taquaralto, e nos distritos de Taquaruçu e Buritirana.