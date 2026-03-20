O ex-técnico Vanderlei Luxemburgo está internado na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital em Palmas após apresentar mal-estar durante a madrugada desta quinta-feira (19).\nSegundo informações da assessoria, exames médicos identificaram um quadro de infecção pulmonar. A equipe médica optou pela transferência para a UTI como medida de precaução e para monitoramento mais rigoroso do estado de saúde.\nLuxemburgo iniciou tratamento com antibióticos e permanece sob cuidados intensivos. A assessoria informou que todos os compromissos públicos foram suspensos até a recuperação completa.\nVelório da mãe do comandante da PMTO começa em Palmas e corpo segue para Presidente Kennedy\nFraude no concurso da PMTO: cinco candidatos devem ser eliminados após operação\nMecânico desaparecido brigou com irmão dias antes, detalha Defesa Civil