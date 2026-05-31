-Vídeo de desabafo de Hallys (1.3416988)\nA batalha pela sobrevivência de uma família tocantinense ganhou contornos dramáticos e forte repercussão nas redes sociais após o desabafo de Hallys Rodrigues de Aguiar, de 39 anos (assista no vídeo acima). O motorista de aplicativo, natural de Palmas, deixou o Tocantins há cerca de um ano e meio para acompanhar o tratamento da esposa, Ildene Soares Pires Aguiar, de 43 anos, em Londrina (PR). Ildene enfrenta um câncer de mama metastático em estágio IV, mas sofreu uma derrota judicial na tentativa de obter o medicamento Trastuzumabe Deruxtecana, com custo estimado em R$ 1.015.038,00 por ano de tratamento.\nNo vídeo, Hallys relata a angústia de ver a medicação fornecida pelo SUS não surtir efeito e critica a sentença da 3ª Vara Federal de Curitiba. "A juíza negou o direito da minha esposa viver. A juíza falou que minha esposa não é ninguém, nós não somos ninguém. Ela praticamente disse que minha esposa vai ter que morrer", afirma o marido, que agora pede ajuda para pressionar o Judiciário enquanto o processo segue para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), em Porto Alegre.