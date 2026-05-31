-POP_AGRESAO_JDGOIAS_CONVULSAO_310526 (1.3416865)\nO lutador Rafael Gomes Pereira, de 43 anos, agrediu um adolescente de 17 anos com chutes, mesmo com o garoto inconsciente e sofrendo uma convulsão, segundo a família. Após a agressão, o jovem ficou desacordado e começou a convulsionar no chão (assista ao vídeo acima).\nO POPULAR não conseguiu contato com a defesa do lutador até a última atualização desta matéria. A agressão aconteceu na noite da última sexta-feira (29), em uma quadra de esportes localizada na Praça das Artes, no Jardim Goiás.\nRafael Gomes Pereira foi solto na tarde deste sábado (30), na audiência de custódia. De acordo com a decisão judicial, à qual a reportagem teve acesso, o lutador foi solto com a condição do uso de tornozeleira eletrônica, pelo prazo de 90 dias, e a proibição de se aproximar do adolescente, sob pena de perder a liberdade provisória.