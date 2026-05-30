Um lutador de 43 anos espancou um adolescente de 17 anos até ele desmaiar após uma briga entre o menino e o filho dele por causa de uma partida de futebol. As agressões ocorreram na noite de sexta-feira (29), na Praça das Artes, no Jardim Goiás, em Goiânia, segundo a família do adolescente. Em vídeos gravados por pessoas que estavam no local, o homem aparece aplicando um golpe mata-leão no adolescente, que está no chão desacordado (veja o vídeo acima).\nO suspeito, que não teve o nom e divulgado, foi preso em flagrante. O g1 não conseguiu localizar a defesa dele até a última atualização desta reportagem.\nNo vídeo, uma mulher, que aparenta ser companheira do homem, pede para que ele pare e avisa que o jovem já teria "dormido". Em desespero, ela chega a dar socos no homem para que ele solte o adolescente. Ao mesmo tempo, tenta separar outra briga envolvendo jovens que também estavam na praça.