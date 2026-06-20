Ministério da Saúde (Marcelo Camargo/Agência Brasil)\nEntre consultas, exames e a espera por decisões que podem influenciar os rumos do tratamento, a família da tocantinense Ildene Soares Pires Aguiar, de 43 anos, recebeu uma nova manifestação oficial sobre o caso. O Ministério da Saúde informou ao Jornal do Tocantins que o medicamento buscado pela paciente não possui pedido de incorporação ao Sistema Único de Saúde (SUS).\nEm nota, a pasta destacou que o SUS disponibiliza alternativas terapêuticas para o tratamento do câncer de mama por meio do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da doença. Entre elas estão radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia e terapias específicas para tumores HER2-positivos, além de acompanhamento clínico e manejo de intercorrências.\nO Ministério da Saúde afirmou ainda que a definição do tratamento mais adequado depende da avaliação da equipe médica responsável pelo paciente e que os hospitais habilitados em oncologia possuem autonomia para adquirir e fornecer os medicamentos utilizados em seus protocolos assistenciais.