Moradores do Loteamento Flor do Cerrado deverão receber uma rede de esgoto após conviverem por cerca de 20 anos com o uso de fossas sépticas. A determinação foi feita pela Justiça, que condenou a empresa responsável pelo empreendimento a implantar a infraestrutura de saneamento no local.\nSegundo a decisão, proferida no dia 13 de agosto, a RCJI Empreendimentos Imobiliários deverá executar as obras para instalação da rede coletora de esgoto no loteamento, localizado na região da 606 Norte (Arne 74), em Palmas, colocando fim a um problema antigo enfrentado pela comunidade.\nO Jornal do Tocantins solicitou posicionamento a empresa responsável e a Prefeitura e aguarda o retorno.\nDe acordo com o Ministério Público do Tocantins (MPTO), a ausência da rede de esgoto tem provocado transtornos aos moradores, como extravasamento de dejetos, mau cheiro e riscos à saúde pública. A situação é agravada pelas características arenosas do solo da região, que comprometem a eficiência das fossas sépticas.