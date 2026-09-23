-Video de Lorraynne Bueno de Araújo, (1.3459459)\nA professora de pilates e educadora física Lorraynne Bueno de Araújo, de 32 anos, deixou uma trajetória de uma década dedicada à atividade física e um estudo sobre os efeitos do pilates na imagem corporal de mulheres. Ela morreu na segunda-feira (21), em Gurupi, no sul do Tocantins, após passar dois dias internada no Hospital Regional de Gurupi (HRG) com queixa respiratória.\nSócia de um estúdio de pilates e fisioterapia, Lorraynne também usava as redes sociais para compartilhar conteúdos sobre consciência corporal, exercícios e bem-estar (veja vídeo acima). A morte causou comoção entre familiares, amigos, alunos e moradores de Gurupi.\nA profissional também deixou uma contribuição acadêmica sobre o tema. Ela publicou um artigo científico que abordou os benefícios do pilates para a imagem corporal de mulheres adultas.