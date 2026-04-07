O locutor Alberlei Araújo da Silva, de 41 anos, estava em uma canoa com a companheira e os dois enteados quando a embarcação virou no Rio Javaés, em Sandolândia, segundo a família. Ele e o enteado Danilo Silva Ramos, de três anos, morreram afogados. A mulher e o outro filho conseguiram se salvar.\nSegundo Uderli Paulo da Silva, que é tio de Danilo, secretário de Meio Ambiente e Turismo e coordenador da Defesa Civil, a embarcação teria sofrido uma colisão, momento em que o menino e a mãe caíram da canoa. Alberlei Araújo teria pulado no rio para salvar a companheira e o enteado.\nMinha sobrinha [mãe de Danilo] estava com Danilo no colo, entre as pernas dela, e o outro filho dela estava mais perto do Alberlei, quando a canoa provavelmente colidiu em uma tartaruga morta. Ao bater, a canoa não chegou a tombar totalmente, mas balançou e girou, e minha sobrinha e o neném [Danilo] voaram para fora da canoa, e Alberlei pulou para salvar os dois”, explicou Uderli Paulo.