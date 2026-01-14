Área do campo de pouso de Itaguatins apresenta descarte irregular de resíduos e degradação ambiental (Divulgação/MPTO)\nO uso irregular do campo de pouso de Itaguatins como lixão a céu aberto se mantém há anos e segue sem solução definitiva, apesar de decisão judicial que determina o fim do descarte de resíduos no local. A área pública, considerada estratégica para o desenvolvimento regional, concentra lixo a céu aberto e levanta alertas sobre danos ambientais, riscos à saúde da população e omissão do poder público.\nO Ministério Público do Tocantins informou que acompanha o caso desde 2012, quando a Promotoria de Justiça de Itaguatins ajuizou Ação Civil Pública para tratar da destinação irregular de resíduos no município. A ação resultou em sentença proferida em novembro de 2013, que determinou a extinção do lixão e a substituição por um aterro sanitário.