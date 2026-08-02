Famílias e donos de estabelecimentos comerciais reclamam de um lixão a céu aberto em uma área de vegetação em Ponte Alta do Tocantins. O descarte irregular de lixo estaria causando transtornos, com o mau cheiro invadindo propriedades privadas. Com o acúmulo de resíduos, a área também tem sido alvo de queimadas.\nA gestante e estudante de nutrição Luana Galvão, de 28 anos, relata que o lixão fica próximo a chácaras e tem sido um incômodo para ela e a família. Na área de mata onde os resíduos são descartados, há também o acúmulo de restos de animais e carcaças, o que tem provocado a proliferação de moscas e urubus.\n"A situação representa um risco à saúde pública e ao meio ambiente. Em menos de 50 dias terei um recém-nascido em casa, o que torna essa situação ainda mais preocupante para minha família", diz.