O primeiro dia de aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 será neste domingo (9). Para atender a demanda de candidatos que precisam do transporte coletivo, haverá reforço nas linhas de Palmas.\nDe acordo com a Agência de Transporte Coletivo (ATCP), a linha 90 – UFT, que normalmente não circula aos domingos, estará em funcionamento nesta semana e no dia 16 de novembro, quando será aplicada a segunda etapa do exame.\nA linha vai operar das 11h às 13h e das 17h às 20h, tendo como itinerário a Estação Apinajé – UFT – Estação Apinajé.\nA ATCP explicou ainda que linhas alimentadoras que atendem escolas da capital também serão reforçadas nos dois domingos de prova. O horário de operação reforçado será das 11h às 13h e das 17h às 20h. Confira:\nLinha nº 040 – Arnos;\nLinha nº 050 – Hemocentro;