A idosa Iraci Borges dos Santos em registro antes da internação; família denuncia falha na prestação de serviço de saúde em hospital regional. (Arquivo pessoal/Iara Borges dos Santos)\nA morte da aposentada Iraci Borges dos Santos, de 78 anos, ocorrida após uma transfusão de sangue considerada suspeita no Hospital Regional de Augustinópolis (HRAug), no Bico do Papagaio, está sendo investigada pela Polícia Civil. Mais de um mês depois do caso, a família afirma que ainda não recebeu esclarecimentos conclusivos das autoridades de saúde e sustenta que a idosa pode ter recebido uma bolsa de sangue incompatível, passando mal durante o procedimento e morrendo horas depois.\nOs parentes também relatam demora no atendimento emergencial e possíveis falhas da equipe de plantão no socorro prestado. Moradora de Sítio Novo do Tocantins, no extremo norte do estado, Iraci estava internada desde 28 de março deste ano para tratamento de pneumonia no hospital de Augustinópolis, localizado a cerca de 40 quilômetros de sua cidade. Segundo a família, o quadro clínico dela vinha evoluindo positivamente antes da transfusão.