A sequência de acontecimentos envolvendo um possível estupro de vulnerável próximo à base da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP), na Praia da Graciosa, em Palmas, resultou em investigação da Polícia Civil e na abertura de sindicância pela Prefeitura de Palmas para apurar a conduta de agentes que estavam de plantão.\nO JTo não conseguiu contato com a família da vítima nem com a defesa do suspeito do crime. Veja abaixo os principais fatos em ordem cronológica:\n15 de janeiro – dia do crime\nVídeo mostra o homem em cima da mulher visivelmente vulnerável (Reprodução/TV Anhanguera)\nO crime teria acontecido no dia 15 de janeiro de 2026, em frente à unidade da Guarda Metropolitana, localizada na Praia da Graciosa, em Palmas.\nO caso veio à tona após a denúncia de um possível estupro em que imagens que circulam nas redes sociais mostram um homem deitado atrás de uma mulher que apresenta sinais de embriaguez e tenta afastá-lo.