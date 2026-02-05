Empresária Amanda Vasconcelos, mulher do cantor Henrique (Reprodução/Instagram de Amanda Vasconcelos)\nA sequência de acontecimentos envolvendo a prisão e a posterior liberação de Amanda Vasconcelos Barbosa Tavares Reis, de 28 anos, esposa do cantor sertanejo Henrique, da dupla com Juliano, em Orlando, na Flórida, reuniu uma série de etapas que chamaram atenção do público e das autoridades locais. Abaixo, os principais fatos em ordem cronológica.\n2 de fevereiro — abordagem policial inicia a sequência\nNa tarde de segunda-feira (2), policiais do Gabinete do Xerife do Condado de Orange iniciaram uma abordagem de trânsito em Orlando a um veículo conduzido por Amanda. A ação teria sido motivada por manobras consideradas irregulares e pela ausência de uma carteira de habilitação válida emitida pela Flórida, conforme registrado pelas autoridades locais.