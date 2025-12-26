A Prefeitura de Palmas decidiu suspender a licitação no valor de R$ 4,112 bilhões para o transporte público da capital após uma análise preliminar realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (TCE-TO). O edital previa a contratação de uma nova empresa de transporte na capital por um período de 20 anos.\nA suspensão foi publicada no Diário Oficial do município depois que o Tribunal de Contas pediu ao presidente da Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP) que se manifestasse, no prazo de cinco dias, para corrigir ou apresentar uma defesa prévia sobre irregularidades apontadas no contrato. Foram apontadas as seguintes irregularidades:\nVício de regime jurídico e necessidade de adequação do critério de julgamento;\nEliminação da vedação à participação de consórcios ou apresentação de estudo de mercado robusto que justifique a restrição;