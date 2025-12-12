A Prefeitura de Palmas abriu uma licitação para contratar uma nova empresa que vai operar o transporte coletivo na capital pelos próximos 20 anos. O edital prevê investimento estimado em R$ 4,112 bilhões durante todo o contrato.\nA frota inicial será de cerca de 200 veículos, conforme o aviso de licitação publicado no Diário Oficial do município. A empresa vencedora será responsável por disponibilizar e operar os ônibus, realizar a manutenção da frota e implantar sistemas inteligentes e de acessibilidade.\nSegundo o documento, a nova contratada deverá oferecer bilhetagem eletrônica, monitoramento por GPS e informações em tempo real para os usuários. O valor anual destinado às operações é estimado em R$ 205 milhões.\nTribunal de Justiça do Tocantins vai eleger oito novos desembargadores\nTocantinópolis anuncia meia, ex-Palmas, para a reta final do Tocantinense 2025