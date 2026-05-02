A proposta ainda está em análise e pode sofrer alterações (Divulgação/Câmara dos Deputados)\nTrabalhar com cólicas intensas, fadiga e mal-estar ainda faz parte da rotina de muitas brasileiras. Em meio a esse cenário, uma proposta em tramitação no Congresso Nacional reacende o debate sobre saúde menstrual no ambiente de trabalho. O projeto prevê a possibilidade de até três dias consecutivos de folga por mês durante o período menstrual, mas é importante destacar, a medida ainda não é lei no país.\nA proposta está prevista no Projeto de Lei 1249/2022, de autoria da deputada Jandira Feghali, em tramitação no Congresso Nacional do Brasil. O texto já passou pela Câmara dos Deputados e segue agora para análise no Senado Federal do Brasil.\nPL 1249/2022\nO PL 1249/2022 propõe que mulheres possam se ausentar do trabalho por até três dias ao mês em razão de sintomas associados ao ciclo menstrual, mediante comprovação médica. A justificativa do projeto aponta que dores intensas, como cólicas severas, enxaqueca e indisposição, podem comprometer a produtividade e o bem-estar.