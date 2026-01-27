Durante o ano de 2025, o Tocantins registrou um total de 5.806 falhas de assistência à saúde, segundo levantamento da Organização Nacional de Acreditação (ONA). Os problemas envolvem desde a falta de atendimento adequado até falhas em procedimentos, na estrutura e no acesso aos serviços de saúde pública.\nO JTo solicitou posicionamento da Secretaria de Estado da Saúde (SES), responsável pela rede pública de hospitais do estado, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.\nA Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), informou que não é a responsável pela rede privada de saúde. O JTo também entrou em contato com o Ministério da Saúde, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.\nDe acordo com a Organização Nacional de Acreditação (ONA), os dados são da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) da rede pública e provada do estado e foram atualizados em 7 de janeiro de 2026. Um levantamento da entidade aponta que as principais falhas no atendimento em unidades hospitalares envolvem incidentes em processos ou procedimentos clínicos, com 1.387 reclamações, além de falhas no cuidado e na proteção do paciente, que somaram 842 registros. (veja lista completa abaixo).