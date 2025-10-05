Cânion Ilha Negra, em Lajeado (Reprodução/TV Anhanguera)\nO Cânion da Ilha Negra, com águas cristalinas e rodeado por pedras, seria um belíssimo atrativo turístico. Mas por estar localizado perto da Usina Hidrelétrica de Lajeado, a visitação e proibida.\nVeja reportagem no Bom Dia Tocantins: Saiba quais são as regras de segurança para acesso ao Cânion Ilha Negra, em Lajeado\nDe acordo com Edson Caldeira, gestor executivo da empresa responsável pela gestão da UHE Lajeado, o cânion fica posicionado em uma das áreas abaixo da usina, na chamada jusante. Isso prevê uma proibição por lei que impede a visita ao local.\nSe a gente precisa produzir mais energia, sai mais água. E essa pedra, que é chamada de Cânion Ilha Negra, fica muito próxima da usina. Então a vazão ali pode aumentar abruptamente. É um lugar que em grande parte do ano fica submerso, então é cheio de limo, é muito escorregadio. E as pessoas estão se colocando em risco, além do que é proibido por lei", alertou o gerente.