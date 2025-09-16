Anatálias Bispo da Silva, de 83 anos, foi dada como morta no cartório de registro após uma confusão com dados na sua certidão de nascimento. Por causa do erro, o irmão dela acabou usando a certidão para tirar o próprio CPF. Assim, os dois passaram a ter o mesmo nome e número de CPF (entenda mais abaixo). Com a morte do irmão, foi emitida uma certidão de óbito no nome de Anatálias e ela teve a aposentadoria bloqueada e ficou sem recursos para comprar seus remédios e alimentos.\nFiquei foi preocupada porque sem saber como é que eu fazia porque sem dinheiro, doente, não tinha dinheiro para comprar remédio, nem nada para me alimentar, nem comprar o remédio, porque eu tomo remédio controlado. Até hoje eu sofrendo sem ter o benefício para comprar o remédio, nem as coisas para me alimentar", contou a lavradora.