Uma lavradora de 83 anos foi "ressuscitada" em Dianópolis, segundo Tribunal de Justiça. Isso porque a idosa conseguiu o cancelamento do seu registro de óbito na Justiça, após um erro no Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais.\nConforme o Tribunal, ela passou a ter problemas com o CPF e teve a aposentadoria rural bloqueada duas vezes. A confusão aconteceu devido a um erro na certidão de nascimento da lavradora. Ela e o irmão, que morreu em 2018, passaram a ter o mesmo nome nos registros públicos (confira mais detalhes abaixo).\nSegundo a advogada da idosa, Thamires Pereira, o CPF dela ainda não foi reativado porque, como a sentença saiu há pouco tempo, não houve o trânsito em julgado para que o cartório e a Receita Federal possam cumprir a decisão.\nA sentença foi assinada pelo juiz Rodrigo da Silva Perez Araujo, da Vara Cível, dos Feitos da Fazenda e Registros Públicos de Dianópolis, no dia 4 de setembro de 2025.