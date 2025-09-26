A Justiça condenou o lavrador Vercilei Bueno dos Santos, de 56 anos, a mais de 14 anos de prisão pelo assassinato de Carlindo Ferreira Ponte. Ele foi morto a facadas durante uma discussão em um bar em Barrolândia, centro-oeste.\nA sentença cabe recurso, mas o réu não poderá recorrer em liberdade. O Jto tentou contato com a Defensoria Pública, responsável pela defesa, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.\nO crime aconteceu na madrugada de 27 de julho de 2023, em um bar conhecido como “Cabaré do Padre”. O réu estaria no local consumindo bebida alcoólica quando pediu cigarros a uma mulher. Ele teria retirado um cigarro e guardou a carteira no próprio bolso.\nConforme o processo, quando foi cobrado, o réu devolveu a carteira de cigarros, mas retirou uma faca para esfaquear a mulher. Porém, Carlindo que estava no local tentou acalmar o lavrador, mas foi atingido por três golpes de faca e não resistiu aos ferimentos.