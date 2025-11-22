-Acidente aconteceu em curzamento, em Araguaína (1.3340711)\nA quarta vítima de um acidente envolvendo uma caminhonete e uma moto em Araguaína, norte do estado, morreu em decorrência dos ferimentos graves. O lavrador aposentado Julio Araújo de Souza, de 78 anos, ficou 20 dias internado e a morte foi confirmada na sexta-feira (22).\nO acidente aconteceu no dia 1º de novembro deste ano e deixou outros três mortos: Odilon Saraiva de Brito, de 82 anos, motorista da caminhonete; além de Diego Alves Belarmino, de 20 anos e Mateus Dias de Oliveira, de 17 anos, que estavam na motocicleta.\nTestemunhas informaram à Polícia Militar (PM) que a moto trafegava em alta velocidade quando atingiu a caminhonete na esquina da Rua das Malvas com a Rua Hortelã, no Setor Camargo.\nJulio era passageiro da caminhonete. Chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Regional de Araguaína (HRA).