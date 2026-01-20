Acidente aconteceu em Tabocão, na região central do estado (Divulgação/Bombeiros)\nA Polícia Civil aguarda a conclusão do laudo necroscópico do Instituo Médico Legal (IML) para esclarecer as causas da morte do jovem José Tadeu Jerônimo da Silva Júnior, de 26 anos, após um acidente entre uma picape e uma carreta na BR-153, em Tabocão, ocorrido no sábado (10).\nSegundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o documento deve orientar os próximos passos da investigação conduzida pela 47ª Delegacia de Polícia Civil do município. As circunstâncias da batida ainda não tiveram confirmação oficial.\nJosé Tadeu morreu após a picape que dirigia atingir a traseira de uma carreta na madrugada de sábado (10), por volta das 4h, a cerca de 20 quilômetros do perímetro urbano de Tabocão. Ele retornava de uma festa em Guaraí acompanhado de dois colegas de trabalho, conforme relato de Gabriel Messias Borges da Silva, amigo da vítima.