O laudo do Instituto Médico Legal (IML) concluiu que Gustavo Veloso Feitosa, de 3 anos, morreu após sofrer múltiplas agressões e violência sexual. A criança estava na casa do pai, na região norte de Palmas. O caso passou a ser investigado pela Polícia Civil depois que o advogado Igor Gustavo Veloso de Sousa procurou a delegacia, na tarde de segunda-feira (3), para informar a morte do filho. Ele foi liberado pela autoridade policial após o registro da ocorrência.\nO documento, assinado pelo médico perito Gil Vicente Marot nesta terça-feira (4), aponta que a morte ocorreu com "crueldade, insensibilidade, indiferença e multiplicidade de lesões". Segundo o laudo, Gustavo sofreu hemorragia interna, apresentava marcas de agressões no rosto e tinha laceração intestinal.\nAssista a reportagem no Bom Dia Tocantins: Polícia Civil investiga suspeita de agressão após morte de menino de 3 anos em Palmas