A Polícia Civil identificou que a kitnet onde uma mulher foi torturada e mantida em cárcere privado era usada para abrigar membros de uma facção criminosa. A vítima foi resgatada pela Polícia Militar após denúncias de que ela havia sido sequestrada e levada ao imóvel, no Jardim Aureny III, na região sul de Palmas.
O caso foi registrado nesta segunda-feira (10). Dois homens de 25 e 18 anos foram presos. A polícia também investiga a possível participação de duas adolescentes no caso. Elas foram apreendidas, ouvidas e liberadas.
Os nomes dos envolvidos não foram divulgados, por isso o JTo não conseguiu contato com a defesa ou responsáveis deles.