Carros de luxo, artigos de grife, rebanhos e até um pônei estão na lista de bens apreendidos da influenciadora Maria Karollyny Campos Ferreira, conhecida como Karol Digital, que serão leiloados após decisão da Justiça do Tocantins. A medida foi tomada para evitar a deterioração e a perda de valor dos itens, que estavam sob custódia da Polícia Civil em condições inadequadas.\nA influenciadora é investigada por envolvimento com jogos ilegais e suspeita de movimentar R$ 217 milhões. Ela ostentava uma vida luxuosa nas redes sociais, onde tem 1,5 milhão de seguidores, e foi presa em agosto, durante a Operação Fraus da Polícia Civil. Após passar três meses na prisão, Karol conseguiu ir para o regime domiciliar em novembro.\nEntre os bens que irão a leilão estão uma McLaren Artura, modelo 2023, avaliada em R$ 2,3 milhões, e um Porsche avaliado em R$ 979 mil. Além deles, duas caminhonetes e uma BMW blindada também serão alienadas. Os valores desses veículos não foram detalhados nos autos, mas são considerados de alto padrão.