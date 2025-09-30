Maria Karollyny Campos Ferreira, conhecida como Karol Digital, foi denunciada pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO). A influenciadora foi presa em agosto de 2025 durante Operação Fraus, da Polícia Civil do Tocantins. Ela deve responder pelos crimes de exploração de jogos de azar, organização criminosa, lavagem de dinheiro e crime contra a economia popular.\nA denúncia foi protocolada nesta segunda-feira (29) pela 1ª Promotoria de Justiça de Araguaína. Além da influenciadora, o namorado Dhemerson Rezende, a mãe dela, Maria Luzia Campos, e o consultor financeiro Cristiano Arruda da Silva, foram alvos de denúncia do MP. A Justiça aceitou a denúncia e os acusados se tornaram réus na tarde desta sexta-feira (30).\nVeja abaixo por quais crimes cada um foi denunciado.\nMaria Karollyny Campos Ferreira - denunciada pelos crimes de exploração de jogos de azar, crime contra a economia popular, pertencimento à organização criminosa e lavagem de dinheiro;