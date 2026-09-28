Imagem registra um momento entre Gustavo Veloso Feitosa e a mãe antes da morte do menino, de 3 anos, em Palmas (Reprodução/Instagram Sabrina Silva)\nA Justiça do Tocantins determinou o trancamento definitivo do inquérito policial em relação à mãe do menino Gustavo Veloso Feitosa, de 3 anos, e à advogada dela. A setença foi proferida nesta segunda-feira (28) pelo juiz Márcio Soares da Cunha, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Palmas.\nVeja no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Polícia Civil conclui investigação sobre a morte de menino de três anos\nCom a decisão, os nomes de Sabrina da Silva Feitosa e da advogada Stella Noeme Bueno Pedroso do Nascimento devem ser retirados dos registros investigativos relacionados ao caso. A investigação continua em relação ao pai da criança, o advogado Igor Gustavo Veloso de Sousa, e à madrasta, Kathellen Moreira, que estão presos preventivamente.