A Justiça do Tocantins aceitou a denúncia contra Thiago Gonçalves Policena e Jaqueline Santos Cardoso pelo assassinato da adolescente Esmeralda Domingos da Silva, de 17 anos, em uma distribuidora na região sul de Palmas. Com a decisão da 1ª Vara Criminal da capital, o casal passa à condição de réu em ação penal de competência do Tribunal do Júri. O magistrado também manteve a prisão preventiva dos acusados para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.\nO despacho judicial confirma a existência de justa causa para o processo, fundamentada em provas de materialidade e indícios de autoria colhidos durante o inquérito policial. O crime, que gerou grande repercussão na capital, ocorreu após disparos de arma de fogo contra a vítima no estabelecimento comercial. A Justiça determinou a citação dos réus para apresentarem resposta à acusação por escrito no prazo de 10 dias.