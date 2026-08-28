Os candidatos inscritos nos concursos públicos da Prefeitura de Araguaína ganharão mais tempo para protocolar recursos contra os gabaritos preliminares das provas objetivas. O novo cronograma do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB), banca organizadora dos concursos, decorre de uma decisão liminar da Justiça, a pedido do Ministério Público do Tocantins (MPTO), que determinou a suspensão e a imediata reabertura do prazo para recursos em quatro certames municipais.\nA intervenção judicial ocorreu após a constatação de que os participantes foram impedidos de levar o caderno de questões ou de anotar as alternativas assinaladas no dia da aplicação. Além disso, as regras iniciais previam a liberação da folha de respostas digitalizada somente para o dia 16 de setembro,quase um mês após o período originário de contestação, que havia sido fixado para 25 e 26 de agosto.