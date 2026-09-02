A Justiça do Tocantins determinou a suspensão imediata do pagamento de gratificações de até 50% concedidas a servidores da Prefeitura de Aparecida do Rio Negro. A decisão liminar atende a um pedido do Ministério Público do Tocantins (MPTO), que apontou irregularidades na concessão dos benefícios.\nConforme a decisão, o município deverá interromper os pagamentos e ficar impedido de conceder novas gratificações sem a criação de uma lei específica que estabeleça critérios claros para a concessão. Além disso, os valores que deixarem de ser pagos deverão ser depositados mensalmente em juízo até o julgamento definitivo da ação.\nO município tem prazo de 30 dias úteis para comprovar o cumprimento da determinação judicial.\nEm nota, a gestão informou que o procedimento para apuração quanto à concessão de gratificações a servidores municipais foi instaurado ainda na gestão anterior. Além disso, afirmou que na atual Administração, todas as gratificações apontadas na decisão judicial foram suspensas, permanecendo apenas aquelas que possuem expresso amparo legal (Veja nota completa abaixo).