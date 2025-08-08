A Justiça determinou que o município de Tocantinópolis, no Bico do Papagaio, suspenda imediatamente a cobrança de R$ 50 da Taxa de Manutenção Viária (TMV). A prefeitura passou a cobrar o valor de veículos pesados que transitam no trecho urbano da TO-126 em maio deste ano.\nA medida foi adotada para reparar os danos causados pelo tráfego intenso de caminhões no município, que virou rota alternativa após a queda da ponte Juscelino Kubitschek na BR-226. A ponte ligava as cidades de Aguiarnópolis e Estreito (MA) e desabou em dezembro de 2024, deixando 14 mortos e três desaparecidos.\nNo mês de junho deste ano, três empresas conseguiram na Justiça a liberação do pagamento da taxa para seus veículos.\nA decisão desta quinta-feira (7) atendeu a um pedido do Ministério Público do Tocantins (MPTO) em mandado de segurança coletivo. A Justiça também proibiu qualquer fiscalização referente à cobrança da taxa e determinou a retirada imediata de todas as barreiras físicas e administrativas instaladas com essa finalidade.