A Justiça determinou que o Estado tome uma série de providências para restabelecer o pleno funcionamento da Delegacia de Polícia Civil de Alvorada. Segundo ação movida pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO), a unidade enfrenta problemas no efetivo, instalações e estrutura comprometidas, o que levou a um acúmulo de inquéritos parados e até prescritos.\nCaso não cumpra as medidas determinadas em tutela de urgência, pelo juiz Fabiano Gonçalves Marques, da Comarca de Alvorada, a multa diária é de R$ 5 mil, podendo chegar a R$ 300 mil.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Justiça obriga Estado a regularizar situação da Delegacia de Alvorada; saiba mais\nA Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que tomou conhecimento do caso e que encaminhou a situação da delegacia para apuração na Corregedoria da Polícia Civil. Caso irregularidades sejam encontradas, a pasta informou que a responsabilização será devidamente adotada.