“Deus tem cuidado de mim em cada detalhe”, escreveu Jaqueline ao compartilhar reflexão sobre fé e esperança diante da luta contra a doença rara (Reprodução/Instagram de Jaqueline Moura Araújo)\nA Justiça do Tocantins negou o fornecimento de um medicamento de alto custo a uma paciente diagnosticada com doença autoimune rara e grave. A decisão judicial gerou alerta do médico responsável pelo tratamento, que apontou risco de complicações fatais sem o uso do remédio.\nConforme divulgado pelo Jornal do Tocantins, o pedido buscava obrigar o poder público a custear o medicamento, considerado essencial pela equipe médica. A negativa ocorreu com base em critérios técnicos e jurídicos analisados no processo.\nO caso reacendeu o debate sobre acesso a medicamentos de alto custo pelo SUS, judicialização da saúde e risco de agravamento em pacientes com doenças raras. Veja abaixo o que se sabe até o momento.