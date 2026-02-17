Policiais localizaram João Paulo em um posto de combustíveis, com sinais de embriaguez (Allessandro Ferreira/Agência Tocantins)\nA Justiça negou pedido de habeas corpus ao estudante João Paulo Rocha do Nascimento, de 28 anos, preso após provocar acidente grave no cruzamento da LO-21 com a Avenida Siqueira Campos (antiga Av. Teotônio Segurado), em Palmas. A decisão partiu da desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe, relatora do Habeas Corpus nº 0003303-38.2026.8.27.2700/TO.\nO caso aconteceu no último sábado (15). Segundo os autos do processo, João Paulo dirigia um Peugeot 207 quando bateu em uma motocicleta conduzida pelo fisioterapeuta Thiago Dias Camelo, de 39 anos. A vítima sofreu traumatismo craniano, perdeu a consciência no local e precisou de intubação no Hospital Geral de Palmas (HGP).