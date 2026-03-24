A Justiça do Tocantins manteve a prisão preventiva de Waldecir José de Lima, de 40 anos, durante audiência de custódia realizada na manhã desta terça-feira (24), na Vara das Garantias de Palmas. Ele é investigado pelo assassinato do vigia Dhemis Augusto Santos, de 35 anos, morto a tiros.\nO crime aconteceu no dia 29 de novembro de 2025, quando Dhemis morreu a tiros enquanto trabalhava em um shopping na região sul da capital, após alertar Waldecir de que seu carro de luxo estava estacionado de forma irregular. Na época, as câmeras de segurança do local registraram o momento em que o investigado sacou uma arma e atirou na barriga do vigia.\nCom a decisão da 1ª Vara Criminal de Palmas, Waldecir José permanecerá preso durante o andamento das investigações. Após a audiência, ele foi encaminhado para a unidade prisional da capital.