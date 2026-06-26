UPA Sul de Palmas (Divulgação/SES)\nA Justiça do Tocantins decidiu aceitar a denúncia e manter a prisão preventiva dos três principais alvos da Operação Falsa Emergência, que investiga um esquema de corrupção na gestão das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Palmas. Com isso, a ex-secretária municipal de Saúde, Dhieine Caminski, o ex-superintendente Andreis Vicente da Costa e a empresária Cláudia Fernanda Cândido da Silva agora são oficialmente réus em processo criminal.\nAs decisões são da 3ª Vara Criminal de Palmas e foram assinadas nesta sexta-feira (26). O juiz Márcio Soares da Cunha entendeu que as prisões preventivas são necessárias para garantir a ordem pública e evitar que os envolvidos atrapalhem a coleta de provas. Segundo a decisão, mesmo fora dos cargos, os suspeitos ainda possuem influência política e poderiam interferir no andamento da ação penal, que apura um contrato milionário assinado sem licitação.