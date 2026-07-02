A prisão de Jairam Martins da Costa, de 47 anos, foi convertida de flagrante para preventiva durante audiência de custódia realizada nesta segunda-feira (29). Ele é o suspeito de conduzir a moto aquática que atingiu um barco e causou a morte da estudante de fisioterapia Ana Luisa Lemes, de 19 anos, na Praia de Araguanã.\nO acidente aconteceu na noite do último sábado (27) e, conforme as investigações preliminares da Polícia Civil e da Polícia Militar, a moto aquática estava em alta velocidade no momento do impacto. O suspeito foi autuado por homicídio doloso, quando se assume o risco de matar.\nEm contato com o JTo, a defesa de Jairam classificou a manutenção da prisão como "desnecessária" por considerar os fundamentos "superficiais". Segundo a advogada responsável pelo caso, o uso de tornozeleira eletrônica seria uma medida cautelar suficiente. A defesa também afirmou que a dinâmica da colisão ainda não está clara e que aguarda o resultado da perícia técnica para apresentar novas manifestações.