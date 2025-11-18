O Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos (ITPAC) deverá pagar uma indenização de R$ 370.709,67 por dano moral coletivo, após a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região (TRT-10) negar um recurso que pedia a diminuição do valor. A ação foi movida pelo Ministério Público do Trabalho no Tocantins (MPT-TO), que acusou a faculdade de praticar assédio moral para alterar contratos de professores.\nSegundo a ação civil pública, ajuizada em 2018, o ITPAC pressionava professores com mais de cinco anos de casa a assinarem um termo aditivo. O documento previa a renúncia de parcelas salariais como “adicional extraclasse” e “hora-atividade”. De acordo com o MPT, os docentes que se recusavam a assinar o termo eram demitidos.\nHospital Dom Orione é condenado a pagar R$ 200 mil por assédio moral em Araguaína