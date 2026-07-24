Ellen é pós graduanda em Direito agrário e residente em Trindade (Reprodução / Instagram Ellen Lorraine)\nA Justiça mandou soltar nesta sexta-feira (24) Ellen Lorraine Trindade Mateus, jovem goiana formada em Direito que é apontada como suspeita de integrar um grupo criminoso que movimentou R$ 7 milhões em golpes aplicados contra vítimas no Amapá. Ela estava presa desde o dia 2 de julho no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia.\nEm nota publicada nas redes sociais, a defesa da jovem, representada pelo advogado Jean Tavares, afirmou que o Poder Judiciário ordenou a revogação da prisão ao entender que os elementos contidos na ação são “frágeis para sustentar a prisão” (veja a nota completa no final da matéria). Ao POPULAR, o advogado acrescentou que a Justiça pontuou sobre a “similitude nominal” e a falta de “identificação de transferência via Pix” com os outros investigados.