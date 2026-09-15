A Justiça do Tocantins determinou a reabertura do Agrobar, na quadra 103 Sul, em Palmas, suspendendo a interdição aplicada pela Prefeitura de Palmas por suposta perturbação do sossego público. O estabelecimento poderá voltar a funcionar, mas está proibido de realizar shows e apresentações musicais ao vivo.\nA decisão foi tomada após o caso ganhar repercussão nas redes sociais durante o fim de semana. O juiz Roniclay Alves de Morais entendeu que o município não apresentou elementos técnicos suficientes para o fechamento total do estabelecimento antes do fim do prazo para adequação.\nSegundo a Prefeitura de Palmas, o Agrobar responde a cinco processos administrativos relacionados à perturbação do sossego. Na sexta-feira (11), durante uma fiscalização, os equipamentos de som foram apreendidos. Clientes protestaram contra a medida durante uma fiscalização realizada pela Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (Sempdu) e pela Guarda Ambiental.