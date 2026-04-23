A Justiça determinou que a Prefeitura de Palmas retome a gestão direta das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Norte e Sul em até 15 dias. A decisão suspende o contrato firmado com a organização social Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Itatiba (SCMI), responsável pela administração das unidades desde março deste ano.\nA liminar foi assinada pela desembargadora Hélvia Túlia Sandes Pedreira, do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO). Na decisão, a magistrada aponta indícios de “emergência fabricada”, aumento de quase 800% nos custos do serviço e histórico de irregularidades da entidade contratada.\nA determinação atende a recursos apresentados pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO) e pelo vereador Marcus Vinícius Camargo (Republicanos), em uma ação popular.\nAlém de retomar a gestão das unidades, a Justiça ordenou que a Santa Casa de Itatiba deposite, em até cinco dias, todos os valores já repassados pelo município, em conta judicial. Em caso de descumprimento da decisão, foi fixada multa diária de R$ 20 mil, limitada a R$ 800 mil, a ser aplicada pessoalmente aos gestores responsáveis.