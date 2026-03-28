A Justiça determinou que o Estado reforme as delegacias de Polícia Civil nos municípios de Wanderlândia e Darcinópolis, no norte do Tocantins. De acordo com o Ministério Público do Tocantins (MPTO), as ações foram motivadas pela precariedade das instalações.\nO Jornal do Tocantins entrou em contato com o governo estadual e pediu uma nota a respeito da decisão que determina a adoção de medidas urgentes; porém, não teve retorno até a última atualização dessa matéria.\nSegundo o MPTO, as delegacias de Wanderlândia e Darcinópolis estão sucateadas, com infiltrações, mofo, rachaduras e ainda a falta de policiais nas localidades. Diante das condições precárias das unidades, a Justiça determinou que o Estado apresente um plano de adequação com cronograma de obras em até 30 dias.\nDe acordo com a decisão da 1ª Escrivania Cível de Wanderlândia, em caso de descumprimento das determinações, a Justiça fixou uma multa diária no valor de R$ 1 mil, limitada inicialmente ao montante de R$ 50 mil.