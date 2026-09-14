A Justiça determinou a transferência imediata de um estudante investigado por praticar ataques racistas e de gênero contra uma colega de 14 anos em uma escola pública de Araguaçu, no sul do Tocantins. A decisão liminar atende a um pedido do Ministério Público do Tocantins (MPTO).\nSegundo o MPTO, a adolescente era alvo frequente de ofensas relacionadas à cor da pele e ao cabelo crespo, além de constrangimentos de cunho sexual na presença de outros alunos.\nO nome da estudante e a unidade escolar não foram divulgados, por isso o JTo não conseguiu o contato das defesas.\nA Promotoria de Justiça de Araguaçu apontou que medidas disciplinares adotadas pela escola, como advertências e suspensão temporária, não foram suficientes para impedir a continuidade das agressões.\nGestantes enfrentam calor no Dona Regina após ar-condicionado parar de funcionar