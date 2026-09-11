Um ano após o assassinato de Thalyta Amâncio da Silva Fernandes, o réu e ex-companheiro da mulher vai ser levado a júri pelo crime. A vítima estava grávida e foi morta com 26 facadas em Tocantinópolis.\nO crime ocorreu dentro de uma casa na noite de 11 de setembro de 2025. Aurélio também irá responder pela interrupção da gravidez da ex. Segundo a Justiça, o laudo pericial confirmou que a vítima estava grávida de cerca de dez semanas.\nCorpo carbonizado em carro incendiado em Palmas; veja o que se sabe e o que falta esclarecer\nDupla é procurada por suspeita de enganar 22 idosos em fraude de empréstimos no Bico do Papagaio\nRua ocupada por casas e comércios há 25 anos entra na mira do MPTO em Araguaína\nRelatos de testemunham do processo revelaram que os filhos da vítima, de 6 e 8 anos, estavam na casa no momento do crime.